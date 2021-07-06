Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
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Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA

Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AVCILAR'da bir telefon bayisine giren yabancı uyruklu iki kişiden biri içerideki satıcıyı oyalarken diğer ise 5 ayrı güvenlik kamerasına aldırmadan 3 telefon çaldı.

AVCILAR'da bir telefon bayisine giren yabancı uyruklu iki kişiden biri içerideki satıcıyı oyalarken diğer ise 5 ayrı güvenlik kamerasına aldırmadan 3 telefon çaldı. Şüphelilerden birisinin inceleme bahanesi ile eline aldığı cep telefonu ile çektiği selfieyi silmesine rağmen, cihazın çöp kutusundan geri alınan fotoğrafı kanıt oldu.

Merkez Mahallesi'nde 11 yıldan bu yana iş yerinde telefon satan Yusuf Şakar, bel fıtığı ameliyatı ardından dün kontrole gittiğini, emekli öğretmen babasını iş yerinde bıraktığını söyledi. Şakar, yabancı uyruklu iki kişinin iş yerine telefon bakmak için ayrı ayrı geldiklerini, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerden birisinin arkadaşı ile işaretleşerek babasını oyalarken, diğerinin tezgahtaki telefonları içindeki faturaları ile birlikte çaldığını anlattı.

5 KAMERAYA RAĞMEN HIRSIZLIK VE SELFIE

Yusuf Çakar, "Bunlardan biri, en pahalı marka telefonun son modellerinden birini eline alıp deneme bahanesi ile selfie çekiyor, sonra bunu siliyor. Ancak, o telefonda silinen fotoğrafları geri alma olanağı olduğunu bilmiyor veya unutuyor. Babam bizi arıyor, cihazın fiyatını soruyor. Sonuçta bunu 5 kameranın önünde yapabilecek cesarete sahip. Polise giderek ifadelerimizi, görüntüleri, bilgilerimizi verdik. Yaklaşık 10 bin lira kaybımız var. Pandemi süreci var, uğraşıyoruz. Bunu bize yapan başkasına neyi yapmaz. Bir tane çalsa, 'ihtiyacı var' dersin ama direkt soyguna gelmişler. O an 5, 10 tane de olsa çalacaklar. Biz de kendimizce iz sürmeye çalıştık. Bekliyoruz, inşallah yakalanır. Bulunabileceğini umuyorum."

Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA
Son dakika haber | AVCILAR'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN SELFİE MERAKI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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