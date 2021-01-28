Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
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Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü

28.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:05
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Kadir Ak (62), bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Kadir Ak (62), bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Kadir Ak'ın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Ak, bir bankaya ait ATM cihazından para çektikten sonra fenalaşarak yere düştü. ATM önünde sıra bekleyen vatandaşların hemen müdahale ettiği Kadir Ak için sağlık ekibi çağırıldı. Gelen ekipler, Kadir Ak'ın nefes almadığını ve nabzının olmadığını tespit edip, kalp masajı yaptı. Ak daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Ak'ın çektiği ve düşerken çevreye dağılan paraları ise vatandaşlar tarafından toplanarak, el çantasına konulup, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kadir Ak, doktorların yaklaşık 45 dakikalık müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Kadir Ak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada Kadir Ak'ın para çektikten sonra düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kadir Ak'ın ATM önüne düşme anı ve sırada bekleyen diğer vatandaşların müdahale edip, ambulans çağırmaları yer aldı.


Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber: ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

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