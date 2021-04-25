Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
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Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KONYA'nın Sarayönü ilçesindeki lisede, tarih öğretmeninin 'WhatsApp okul öğrenci grubu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaştığı videonun ardından Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan veli Fatih G.

KONYA'nın Sarayönü ilçesindeki lisede, tarih öğretmeninin 'WhatsApp okul öğrenci grubu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaştığı videonun ardından Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan veli Fatih G. (41), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin tarih öğretmeni, WhatsApp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı. Bunun üzerine öğrenci velilerinden Fatih G., grupta Atatürk'e hakaret içerikli yazılar yazdı. Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine dün akşam Ladik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Fatih G., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması beklenen Fatih G. hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika haberleri: ATATÜRK'E HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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