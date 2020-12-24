Son dakika haber! Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, gizlendiği bağ evinde yakalandı
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Son dakika haber! Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, gizlendiği bağ evinde yakalandı

24.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:26
Son dakika haber! Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, gizlendiği bağ evinde yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da Atatürk büstlerine zarar verdikten sonra kaçan şüpheli, gizlendiği bağ evinde sabah 09.00'da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da Atatürk büstlerine zarar verdikten sonra kaçan şüpheli, gizlendiği bağ evinde sabah 09.00'da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde ortaokul ve ilkokullardaki Atatürk büstlerine kimliği belirsiz bir kişi zarar vererek motosikletiyle kaçtı. Olayın hemen ardından harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş şube müdürlüğü (JASAT), TEM Şube Müdürlüğü ve Dağbeli Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri, şüphelinin H. D. K. (20) isimli şahıs olduğunu belirledi. Şüphelinin izini süren ekipler, dün akşam 23.45 sıralarında şahsın ormanlık alana gittiğini belirledi.

Antalya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada operasyon hazırlığı yapan ekiplerin, sabah 09.00'da şüpheliyi gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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