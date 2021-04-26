Son dakika haber: Arnavutluk'taki genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
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Son dakika haber: Arnavutluk'taki genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutluk'ta 25 Nisan Pazar günü yapılan genel seçimde, oyların yüzde 30'undan fazlasının sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 49,36'sını alan Başbakan Edi Rama'nın partisi Sosyalist Parti (PS) seçimi önde götürüyor.

Arnavutluk'ta 25 Nisan Pazar günü yapılan genel seçimde, oyların yüzde 30'undan fazlasının sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 49,36'sını alan Başbakan Edi Rama'nın partisi Sosyalist Parti (PS) seçimi önde götürüyor.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesindeki bilgilere göre, toplam 5 bin 199 seçim merkezinden 1935'inin (yaklaşık yüzde 37'si) sayımı tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 49,36'sını alan Başbakan Rama'nın partisi PS ilk sırada bulunurken, ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti (PD) öncülüğündeki 13 parti yüzde 38,83 oy aldı.

Bir diğer muhalefet partisi Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) yüzde 7,13 ile üçüncü sırada yer aldı.

Resmi olmayan sandık çıkışı anketlerine göre, PS'nin yüzde 44,5 ile 48,5 bandında 68 ila 72, PD'nin de yüzde 42 ila 46 arasında 64 ila 68 milletvekili alması bekleniyor.

Bir başka anket, PS'nin 68 ila 72 milletvekili elde edeceğini duyururken, PD'nin 60 ila 64 arası milletvekili kazanmasını öngörüyor.

Devlet Seçim Komisyoneri İliryan Celibaşi, dün, ilk sonuçların 48 saatte açıklanacağını duyurmuştu.

Seçime katılım yüzde 47,94 olarak kaydedildi.

1841 milletvekili adayı yarıştı

Merkez Seçim Komisyonuna göre, seçime iki koalisyon katıldı. Ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumundaki PD öncülüğündeki 13 parti, Demokratik Parti-Değişim için İttifak Koalisyonunu oluştururken dört partiden oluşan Halk Birliği İttifakı-Göç-Umut Saati ve Muhafazakarlar (ABEOK) diğer koalisyon partisi olarak öne çıkıyor.

Koalisyonların dışında aralarında iktidardaki PS'nin de yer aldığı 10 siyasi parti ile 5 bağımsız aday da yarıştı. Seçimde, yüzde 40'a yakınını kadınların oluşturduğu, 1841 milletvekili adayı yarıştı.

Yeni seçim sisteminin hayata geçirildiği ülkede, başkent Tiran'da pilot uygulaması yapılan elektronik oy kullanımı ve sayımı da yenilikler arasında yer alıyor.

Son dakika haber: Arnavutluk'taki genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
Son dakika haber: Arnavutluk'taki genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
Son dakika haber: Arnavutluk'taki genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
Son dakika haber: Arnavutluk'taki genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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