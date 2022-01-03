APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şüphelinin, bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şüphelinin, bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Siverek ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmana giren bir kişi, içeriden Ahmet Güney'e ait bisikleti çalıp kaçtı. Bisikletinin çalındığını fark eden çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. İhbarla apartmana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bisikleti çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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