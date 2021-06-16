Son dakika haber | ANTALYA ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika haber | ANTALYA ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Elvan Dönmez (46) evinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Elvan Dönmez (46) evinde ölü bulundu.

Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Elvan Dönmez, dün izin alarak Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki evine gitti. Elvan Dönmez bugün işe gelmeyince mesai arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara da cevap alamayan arkadaşları bugün saat 11.00 sıralarında Elvan Dönmez'in yalnız oturduğu eve gitti. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren arkadaşları Elvan Dönmez'i oturma odasında sırt üstü yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Elvan Dönmez'in cansız bedeni olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Elvan Dönmez'in bekar olduğu ve 3 yıldır Gazipaşa'da görev yaptığı öğrenildi.

Son dakika haber | ANTALYA ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber | ANTALYA ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber | ANTALYA ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber | ANTALYA ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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