Son dakika haber! ANTALYA Yanan otluk alandaki yavru köpekleri kurtardı Son dakika güncel haberi: Yanan otluk alandaki yavru köpekleri kurtardıAntalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan otluk alandaki yavru köpekleri kurtardı

Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Celal Remo adlı hayvansever, bir köpeğin 4 yavrusunu alevler arasından kurtardı. Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki otluk ve çalılık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bu sırada Celal Remo adlı hayvansever, yangının olduğu alanda bir köpeğin yavruladığını ve 4 yavrusu bulunduğunu söyledi. Dumana aldırış etmeden yanan alana giren Celal Remo, yavru köpekleri bulunduğu yerden alıp su içirdi. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Celal Remo, "Yangının çıktığını haber alınca hemen buraya geldim. Aklım köpeklerde kalmıştı. Onlara bir şey olmadığını görünce çok sevindim. Köpekleri çok seviyorum. Bu yüzden çevrede beni 'Köpekli Remo' olarak bilirler. Hiçbirine bir şey olsun istemem" dedi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA