Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
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Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, polis ekipleri kısıtlamayı ihlallerin önüne geçmek amacıyla plajdaki turistler üzerinde denetim yaptı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, polis ekipleri kısıtlamayı ihlallerin önüne geçmek amacıyla plajdaki turistler üzerinde denetim yaptı. Pasaport ve kimlik kontrolü yapan polis, yasağı delen turiste rastlamadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında turizm kenti Antalya'da birçok nokta turistlere kaldı. Bu yerlerin başında da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yer alıyor. Kısıtlamayı kent sakinlerinin yanı sıra, yerleşik yaşayan turistlerin de ihlal edemeyeceği genelgede yer almıştı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerleşik yabancıların çoğunlukla kullandığı ve halk arasında 'Rus plajı' olarak bilinen 10 numaralı plaj sahilinde de denetim yaptı. Sıcak havaya rağmen plaj boyunca yürüyen polisler, güneşlenen ve denize giren turistlere pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Yüzlerce turiste kontrol yapan ekipler yasağı ihlal eden bir turiste rastlayamadı. Bu durumda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yerleşik yabancıların kısıtlamadan muaf olamayacaklarını açıklamasının etkili olduğu görüldü. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadığının yanı sıra, pasaport ve kimliklerin orijinal olup olmadığına, belgelerinin doğruluğunun da ciddi bir şekilde araştırdığı öğrenildi.

-İHA-

Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim
Antalya polisinden sahildeki turistlere de sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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