Son dakika haber: Antalya'da, yasağa rağmen asker eğlencesi yapan gençler kamerada
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Son dakika haber: Antalya'da, yasağa rağmen asker eğlencesi yapan gençler kamerada

16.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:50
Son dakika haber: Antalya'da, yasağa rağmen asker eğlencesi yapan gençler kamerada

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da bir grup genç, koronavirüste vaka sayılarının yüzde 100 arttığı kentte, kısıtlama genelgelerine rağmen asker eğlencesi düzenledi.

ANTALYA'da bir grup genç, koronavirüste vaka sayılarının yüzde 100 arttığı kentte, kısıtlama genelgelerine rağmen asker eğlencesi düzenledi. Sokaktaki kutlama çevredekiler tarafından hem tepki gördü hem de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüksek riskli kentler arasında saydığı, vaka artışında yüzde 100, yoğun bakımlarının yüzde 71'i dolu olduğu Antalya'da, kısıtlama genelgelerine rağmen asker eğlenceleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle asker eğlencesi ve konvoylarının yasaklandığı kentte, dün gece bir grup genç sokakta buluştu. Kepez ilçesinin Yükseliş Mahallesi'nde sokakta asker eğlencesi düzenleyen gençler, park halindeki aracın teybinden açtıkları müzikle sokakta karşılıklı oynadı. Maske ve sosyal mesafe kuralını da gözardı eden gençlerin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bir yandan da tepki gösterildi.


Son dakika haber: Antalya'da, yasağa rağmen asker eğlencesi yapan gençler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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