Son dakika haber: Antalya'da trafik kazasında ölen Sevgi ve Harun Can Ateş çiftinin düğün görüntüleri
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Son dakika haber: Antalya'da trafik kazasında ölen Sevgi ve Harun Can Ateş çiftinin düğün görüntüleri

10.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:50

Son dakika haber... Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumunun morgundan alınarak Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ne getirildi.

Harun Can, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm ve Sevda Em'in cenazeleri Koyak Mezarlığı'nda yan yana, Mehmet Ali Em'in cenazesi ise aynı mahalledeki Çiftlik Mezarlığı'na defnedildi.

Kızları 6 aylık hamile Sevgi Ateş ile Gülsüm ve Sevda'yı kaybeden İbrahim Em, cenaze töreninde "Dede olacaktım. Keşke beni de götürseydiniz yanınızda. Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü.

Çocukları yaşamını yitiren Adem Ateş de yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm ve Sevda Em hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber: Antalya'da trafik kazasında ölen Sevgi ve Harun Can Ateş çiftinin düğün görüntüleri
Son dakika haber: Antalya'da trafik kazasında ölen Sevgi ve Harun Can Ateş çiftinin düğün görüntüleri
Son dakika haber: Antalya'da trafik kazasında ölen Sevgi ve Harun Can Ateş çiftinin düğün görüntüleri
Son dakika haber: Antalya'da trafik kazasında ölen Sevgi ve Harun Can Ateş çiftinin düğün görüntüleri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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