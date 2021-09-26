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Son dakika haber | Antalya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Antalya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Adem Çağlar idaresindeki 07 GUC 73 plakalı otomobil, Beşkonak Mahallesi'nden Taşağıl Mahallesi'ne seyir halindeyken, yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün eşi Emine Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Çağlar ile çocukları Beyza Çağlar (3), Yusuf Çağlar (1) ve yeğeni Arzu İrem Şimşek (14) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Emine Çağlar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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