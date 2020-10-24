Son dakika haber! Antalya'da ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist kurtarıldı
24.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:02
Son dakika haberler: Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist jandarma tarafından kurtarıldı.
Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist jandarma tarafından kurtarıldı.
Likya Yolu Maden koyu güzergahında yürüyüş yapan 15 kişilik Ukraynalı grupta bulunan Y.I'dan haber alamayan arkadaşları, durumu Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından çalışma başlatan jandarma, Ukraynalı turistin yerini tespit etti. 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Y.I, yürüyüş grubuna dahil oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi