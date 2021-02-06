Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti
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Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

06.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 23:41

Antalya'da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti. Kadının uzun süredir yüzündeki yara sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Şafak E., yüzünde çıkan ve uzun süredir tedavi gördüğü yaranın geçmemesi üzerine bunalıma girdi. Ev hanımım Şafak E., bugün evdeki tabancayı ateşleyerek intihar etti.

YAKINLARI YIKILDI

Evdekiler silah sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şafak E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şafak E.'nin yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Durumu kötüleşen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şafak E.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şafak E.'nin, eşinin İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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