Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü
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Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü

15.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:05

Son dakika haberleri... Antalya'da cinayet: 4 ölü Antalya'da bir evde dört kişi ölü bulundu.

Antalya'da cinayet: 4 ölü

ANTALYA - Antalya'da bir evde dört kişi ölü bulundu. Muratpaşa İlçesi Güzeloba mahallesinde üç katlı bir apartmanın giriş katında yaşanan olayda ilk belirlemelere göre dört kişinin ev tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.

Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü
Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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