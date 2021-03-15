Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet: 4 ölü

Antalya'da cinayet: 4 ölü

ANTALYA - Antalya'da bir evde dört kişi ölü bulundu. Muratpaşa İlçesi Güzeloba mahallesinde üç katlı bir apartmanın giriş katında yaşanan olayda ilk belirlemelere göre dört kişinin ev tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı