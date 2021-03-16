ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Pendik'te 20 Şubat günü öz annesi Taliha Duran'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü ve annesiyle yaşayan İbrahim Çetin'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Türk (25) hakkında Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek ve Silahla kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış...

Pendik'te 20 Şubat günü öz annesi Taliha Duran'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü ve annesiyle yaşayan İbrahim Çetin'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Türk (25) hakkında Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek ve Silahla kasten öldürmeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Taliha Duran'ın yaklaşık 6 yıldır müşteki İbrahim Çetin'le birlikte yaşaması sebebiyle, Duran'ın öz oğlu şüpheli Mehmet Türk'le görüşmediği anlatıldı. İddianamede şüpheli Mehmet Türk'ün 20 Şubat günü annesinin Pendik'teki evine gittiği, kapıyı annesinin açtığı ve şüphelinin her iki elinde bulunan bıçaklardan biriyle annesini bıçakladığı, diğer bıçağı da müşteki İbrahim Çetin'e savurarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği belirtildi. Taliha Duran'ın sol kalp göğsünden bıçaklandığı ifade edilen iddianamede Duran'ın yoğun bakıma kaldırıldıktan 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade vurgulandı.

İFADESİNE İTİBAR EDİLEMEZ

İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli Mehmet Türk'ün öz annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğü, İbrahim Çetin'e karşı ise silahla kasten yaralamaya teşebbüs ettiği iddia edildi. Değerlendirme kısmında şüphelinin kolluk beyanındaki reddeder ifadesine itibar edilemeyeceği ve ifadenin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mehmet Türk'ün Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme suçundan da 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu şüpheli Mehmet Türk, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'ANNEM BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ' DEMİŞTİ

Şüpheli Mehmet Türk soruşturma aşamasında savcıya verdiği ifadede Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım, annem açtı. Beni eliyle itekleyerek 'Neden geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede sırasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı demişti.

Şüpheli Türk, çıkarıldığı adli sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı