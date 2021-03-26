Son dakika haber: Ankara'da 'yarasa kız' operasyonu 115 gözaltı

Son dakika haberler: Ankara'da 'yarasa kız' operasyonu 115 gözaltıANKARA'da, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlere çağırdıkları erkekleri gasp eden çete çökertildi.