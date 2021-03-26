Son dakika haber: Ankara'da 'yarasa kız' operasyonu 115 gözaltı
Son dakika haberler: Ankara'da 'yarasa kız' operasyonu 115 gözaltıANKARA'da, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlere çağırdıkları erkekleri gasp eden çete çökertildi.
Ankara'da kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlere çağırdıkları erkekleri gasp eden çete çökertildi. Yaklaşık 300 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı