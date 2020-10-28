Son dakika haber | Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
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Son dakika haber | Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

28.10.2020 02:14 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:18
Son dakika haber | Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

Son dakika haberi... ANKARA'da evinin penceresinde otururken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle saldırdığı Murat Özçelik (26) hayatını kaybetti.

ANKARA'da evinin penceresinde otururken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle saldırdığı Murat Özçelik (26) hayatını kaybetti. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1896/5'inci sokakta meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gelen henüz kimliği belirsiz 2 kişi, evinin penceresinde bulunan Murat Özçeklik'e pompalı tüfekle ateş açtı. Özçelik, sırtına ve başının arkasına isabet eden saçmalarla yere düşerken, saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahallle sakinlerinin ifadelerini alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Özçelik'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze arabası ile morga kaldırıldı. Vefat haberini alan Özçelik'in yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren yakınlara müdahale etti. 

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis ekiplerinin takibi sonucu, saldırıya karışan 2 şüpheli Yenimahalle ilçesi Şehit Hakkı Sözer Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelileri kovalama anı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haber | Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
Son dakika haber | Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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