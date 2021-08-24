Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
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Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı

Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANKARA'da, pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

ANKARA'da, pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtı, 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sularında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre müşteri ile pazar esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı. Şeftaliler ezik diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfür etti. Küfür üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönünce olaya çevredekiler müdahale etti.Pazardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.

  


Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Son dakika haber | Ankara'da esnaf ile müşteri arasında 'ezik şeftali' kavgası: 4 yaralı, 13 gözaltı - Haberler
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