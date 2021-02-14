Son dakika haber... Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş
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Son dakika haber... Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş

14.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:51
Son dakika haber... Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş

Son dakika haberi: ANKARA'da, öldürüldükten 40 gün sonra cesedi bulunan Yücel Öztürk'ün (42), birlikte alkol aldığı arkadaşı Hacı T. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANKARA'da, öldürüldükten 40 gün sonra cesedi bulunan Yücel Öztürk'ün (42), birlikte alkol aldığı arkadaşı Hacı T. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Hacı T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamak'ta yaşayan Durali Öztürk, geçen 22 Ocak'ta arkadaşı Ayhan Hoşafçı'yı 40 gündür haber alamadığı oğlu Yücel Öztürk'ün Şahap Gürler Mahallesi'ndeki gecekondu bölgesindeki evine yolladı. Eve giden Hoşafçı, kapıyı kırarak içeri girdiğinde, Öztürk'ün cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Öztürk'ün vücuduna 11 kurşunun isabet ettiğini saptandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADIKurulan özel ekip, aynı gün Öztürk'ün yakınlarının ifadesine başvurarak son görüştüğü kişinin Hacı T. olduğunu öğrendi. Hacı T. ismine yoğunlaşan ekipler, tespit ettikleri eve giderek Hacı T.'yi emniyete davet etti. Fakat, Hacı T. polisleri iterek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamaca sonrası Hacı T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hacı T., ifadesinde Yücel Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Öztürk'ün, "Yaşanan her şeyi anlatacağım. Yaklaşık 40 gün önce, kendisiyle beraber alkol alıyorduk. Bir süre sonra bana küfür etmeye başladı. Kendisini birkaç kez uyardım. Fakat küfür etmeye devam etti. Daha sonra tartışmaya başladık. O sırada Yücel'in silahına davrandığını gördüm. Bende silahımı çıkartarak onu öldürdüm" dediği öğrenildi.ÖZEL EKİP 5 SAATTE ÇÖZDÜ

Hacı T'nin evinde yapılan aramada ise, olayda kullanılan tabanca bulunarak muhafaza altına alındı. Böylece özel ekip, gecekondu bölgesinde bulunan 40 günlük ceset olayını, yaklaşık 5 saat içerisinde çözdü.


Son dakika haber... Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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