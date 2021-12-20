Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda otomobilin çarptığı zihinsel engelli öldü - Haberler
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Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda otomobilin çarptığı zihinsel engelli öldü

Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda otomobilin çarptığı zihinsel engelli öldü
AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti.

Ankara istikametinde seyreden M.T. yönetimindeki DA MW 7171 yabancı plakalı otomobil, Sapanca Kurtköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.E'ye (59) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde H.E'nin öldüğü belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.E'nin İstanbul'da yaşadığı, zihinsel engelli ve 7 Kasım'dan bu yana kayıp olduğu öğrenildi.

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AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri

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