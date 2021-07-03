AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, doğum sancıları tutan Aysel Jalılova Günbaş (37) hastaneye götürülürken, yolda doğum başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, doğum sancıları tutan Aysel Jalılova Günbaş (37) hastaneye götürülürken, yolda doğum başladı. Günbaş'ı almaya gelen 3 sağlık personeli hemen ambulansı yolda durdurup, başarılı şekilde doğum yaptırdı. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Günbaş, sağlıkçılara teşekkür etti. Yeni doğan bebeğin ise kendisini kucağına alan sağlık personelinin parmağını tutması duygulandırdı.

Sandıklı'ya bağlı Çambeyli köyünde oturan hamile Aysel Jalılova Günbaş, doğum sancıları tutunca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri Günbaş'ı, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürmek için ambulansa bindirerek, yola çıktı. Ambulans Karadirek köyüne geldiğinde Aysel Jalılova Günbaş'ın doğumu başladı. Bunun üzerine acil tıp teknisyeni olan sürücü Hasan Hüseyin Yıldırım, ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleştirmek için ATT Ümran Karakuş ve paramedik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarıyla gerçekleşti.

PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI

ATT Hasan Hüseyin Yıldırım'ın doğumun ardından kucağına aldığı bebeği severken, bu sırada bebeğin ise parmağını tutması duygulandırdı. Henüz ismi konulmayan kız bebek ve annesi Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

'ALLAH BİR DEĞİL BİN RAZI OLSUN'

İkinci çocuğunu kucağına alan Aysel Jalılova Günbaş, kendisi ve bebeğinin hayatını sağlık görevlilerine borçlu olduğunu belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, ilgisiz bırakmadılar, başımdan ayrılmadılar. Allah razı olsun Ümran hemşireden de buradaki hemşirelerden de. Ağrım tuttu, sabah erkenden ambulansı çağırdık. Hemen geldiler. Allah bir değil bin razı olsun. Zaten doğum başlamıştı. Karadirek köyünde arabayı durdurdu. Yardım ettiler. Orada da çok ilgilendiler. Burada da çok ilgilendiler. Doktorlarımızdan da hemşirelerimizden de sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun. Bebeğin ismini henüz koymadık ama 'Neslihan' koymayı düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

--------------

Bebek, anne ve 112 çalışanı birlikte fotoğraf çektirirken görüntü

112 çalışanı hemşire bebeği severken görüntü

RÖP: Aysel Günbaş(anne)

112 sağlık çalışanı bebeği severken görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)

AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI
AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI
AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI
AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: '(Sakarya şehir hastanesi) İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz.
Erdoğan: "(Sakarya şehir hastanesi) İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Salih Uçan Diego Costa Fatih Terim Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 18:47:41. #1.16#

title