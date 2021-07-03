AMBULANSTA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN SAĞLIK PERSONELİNİN PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, doğum sancıları tutan Aysel Jalılova Günbaş (37) hastaneye götürülürken, yolda doğum başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, doğum sancıları tutan Aysel Jalılova Günbaş (37) hastaneye götürülürken, yolda doğum başladı. Günbaş'ı almaya gelen 3 sağlık personeli hemen ambulansı yolda durdurup, başarılı şekilde doğum yaptırdı. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Günbaş, sağlıkçılara teşekkür etti. Yeni doğan bebeğin ise kendisini kucağına alan sağlık personelinin parmağını tutması duygulandırdı.

Sandıklı'ya bağlı Çambeyli köyünde oturan hamile Aysel Jalılova Günbaş, doğum sancıları tutunca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri Günbaş'ı, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürmek için ambulansa bindirerek, yola çıktı. Ambulans Karadirek köyüne geldiğinde Aysel Jalılova Günbaş'ın doğumu başladı. Bunun üzerine acil tıp teknisyeni olan sürücü Hasan Hüseyin Yıldırım, ambulansı uygun bir yere park edip doğumu gerçekleştirmek için ATT Ümran Karakuş ve paramedik Deniz Yetişkin ile acil müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda doğum başarıyla gerçekleşti.

PARMAĞINI TUTMASI DUYGULANDIRDI

ATT Hasan Hüseyin Yıldırım'ın doğumun ardından kucağına aldığı bebeği severken, bu sırada bebeğin ise parmağını tutması duygulandırdı. Henüz ismi konulmayan kız bebek ve annesi Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

'ALLAH BİR DEĞİL BİN RAZI OLSUN'

İkinci çocuğunu kucağına alan Aysel Jalılova Günbaş, kendisi ve bebeğinin hayatını sağlık görevlilerine borçlu olduğunu belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, ilgisiz bırakmadılar, başımdan ayrılmadılar. Allah razı olsun Ümran hemşireden de buradaki hemşirelerden de. Ağrım tuttu, sabah erkenden ambulansı çağırdık. Hemen geldiler. Allah bir değil bin razı olsun. Zaten doğum başlamıştı. Karadirek köyünde arabayı durdurdu. Yardım ettiler. Orada da çok ilgilendiler. Burada da çok ilgilendiler. Doktorlarımızdan da hemşirelerimizden de sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun. Bebeğin ismini henüz koymadık ama 'Neslihan' koymayı düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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Bebek, anne ve 112 çalışanı birlikte fotoğraf çektirirken görüntü

112 çalışanı hemşire bebeği severken görüntü

RÖP: Aysel Günbaş(anne)

112 sağlık çalışanı bebeği severken görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı