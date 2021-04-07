'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
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'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI - Haberler | Güncel

AMASYA'da bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

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AMASYA'da bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla  'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

Savadiye Mahallesi'nin muhtar azası Ramazan Asarkaya ile bir grup genç, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Grup, olay yerine gelen polis ekibine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Muhtar azası Asarkaya, "155'i arayarak, mahallemizde kavga olduğu yönünde ihbarda bulunduk. Sağ olsunlar, 2 dakika içinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve Polis Haftası'nı kutlamak için bir sürpriz yaptık" dedi.

'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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