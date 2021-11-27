Son dakika haber! Amasya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Hilal Sokak'ta Mehmet Bulut'a (90) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri

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