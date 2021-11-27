Son dakika haber! Amasya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Amasya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Amasya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Hilal Sokak'ta Mehmet Bulut'a (90) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title