Son dakika haber... Amasya'da apartman dairesinde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi... Amasya'nın Merzifon ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilendi.

Sofular Mahallesi Abdurrahman Kargı Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan Oğuz G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın evlere sızması nedeniyle bina sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bazıları ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Aralarında 4 itfaiye personelinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Muhabbet kuşunu bırakmak istemedi

Tahliye işlemi sırasında apartman sakinlerinden 12 yaşındaki Furkan Bulak, çok sevdiği muhabbet kuşunu evde bırakmak istemedi.

Muhabbet kuşunun bulunduğu kafesi alan Bulak, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan