Son dakika haber: Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
01.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:42
Son dakika haberine göre Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Trier polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay