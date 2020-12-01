Son dakika haber: Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haber: Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

01.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:42
Son dakika haber: Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberine göre Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Trier polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

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Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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