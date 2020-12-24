Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
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Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti

24.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:41

Almanya'nın Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulundu.

Almanya'nın Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulundu.

Almanya'da polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal şehrinde, bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı. Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başladı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek, kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etti.

ALMAN VATANDAŞLARI OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri döndü. Olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek, yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtti. Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek, onu engellemeye çalıştı. Görüntüyü çeken kişi ile polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Görüntüyü çeken Alman vatandaşı, "Ben ne yaptığımı biliyorum. Telefon benim telefonum. Bana müdahale edemezsiniz. İsterseniz, size avukatımın telefonunu verebilirim" diyerek polise tepki gösterdi.

Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak, kadını serbest bıraktı. Polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını dile getirdi.

Almanya'da son yıllarda polislerin ırkçı ve saldırgan tutumları, özellikle ülkede yaşayan göçmenleri huzursuz ediyor. Alman Polis Sendikası'ndan Michael Mertens konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, polis teşkilatlarındaki ırkçı yapılanmalarla mücadelede meslek içi eğitimin önemli olduğunun altını çizmişti.

(Mustafa Tığlı/İHA)

Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TIĞLI

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