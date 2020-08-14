Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
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Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki

Alman hükümetinden AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz'deki gelirime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin, "Fransa'nın bu adımını not ettik" denildi.

14.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:24

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu.

Seibert, Berlin'deki olağan basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için "birbiriyle doğrudan görüşmesinin" önemini vurgulayan Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Alman hükümetinin bu tutumunu iki tarafla gerçekleştirdiği görüşmelerde de açıkça dile getirdiğini söyledi.

FRANSA'NIN ADIMINI NOT ETTİK

Seibert, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, "Fransa'nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, "Ekleyecek başka bir şeyim yok" yanıtını verdi.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan'a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki

Kaynak: DHA

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