Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)
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Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)

Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MURAT UZAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da, 2.37 promil alkollü olan Barış Çakır (34), otomobille önce motosiklete ardından radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı.

MURAT UZAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da, 2.37 promil alkollü olan Barış Çakır (34), otomobille önce motosiklete ardından radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı. Motosikletteki Murat Uzan (42) ve Berkay Kurt (19) hayatını kaybetti, Altınsoy ise yaralandı. Hayatını kaybeden Uzan'ın cenazesi Atakum ilçesinde bulunan evinden helallik alınmasının ardından memleketi Çarşamba ilçesi Dikbıyık Turgutlu köyü aile kabristanlığına defnedildi.

POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYORKazada yaralanan polis memuru Emrah Altınsoy'un vücudunda kırıklar olduğu ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği, Berkay Kurt'un ise cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.'KAZA DEĞİL CİNAYET'

Uzan'ın cenazesine katılan ve motosiklet tutkunları adına konuşan Samsun Motorsikletliler Kulübü Yöneticisi Poyraz Mustafa Akgöz, "Dün akşam yaşanan olay kaza değil cinayettir. Alkollü aşırı hız  yaparak ve makas atarak dur ihtarına uymayarak gelen bir sürücünün yapmış olduğu hata 2 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Her gün bir arkadaşımızı kaybetmeye dayanamıyoruz. Motosikletleri fark etsinler bu bir araç ve üzerindeki bir insandır. Bu insanların da çocukları var. Evlerine ekmek götürmek için çabalıyorlar. Dün akşam cinayete kurban giden arkadaşımız dükkandan çıktığı zaman eşini arayıp 10 dakikaya geliyorum diyor ama 10 dakika sonra eşine ölüm haberi gidiyor. İnsanlardan beklentimiz o motosikletin üzerinde kendi çocukları varmış gibi muamele yapmalarını istiyoruz" dedi.


Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)
Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)
Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)
Son dakika haber... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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