Son dakika haber: Aliyev, "Dostluk" petrol yatağının Türkmenistan'la işletilmesini öngören anlaşmanın "tarihi" olduğunu söyledi
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Son dakika haber: Aliyev, "Dostluk" petrol yatağının Türkmenistan'la işletilmesini öngören anlaşmanın "tarihi" olduğunu söyledi

21.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:22

Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hazar Denizi'nde yer alan ve "Dostluk" şeklinde isimlendirilen petrol yatağının Azerbaycan ve Türkmenistan tarafından ortak işletilmesini öngören anlaşma için "tarihi" değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hazar Denizi'nde yer alan ve "Dostluk" şeklinde isimlendirilen petrol yatağının Azerbaycan ve Türkmenistan tarafından ortak işletilmesini öngören anlaşma için "tarihi" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, "Dostluk" petrol yatağının iki ülke tarafından ortak işletilmesine ilişkin anlaşmanın imza törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

İki ülke dışişleri bakanlarının imza attığı törende konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde ilk kez ortak yatak işleteceğini belirterek, "Bu, tarihi bir anlaşmadır." dedi.

Aliyev, yatağın ortak işletilmesinin iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını ve halklarına fayda sağlayacağını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bugünkü anlaşma Hazar'ın hidrokarbon kaynaklarının kullanılmasında yeni bir sayfa açıyor. Bu proje hem ülkelerimizin hem de komşularımızın enerji güvenliğini güçlendirecek. Bu proje, ihracat için büyük fırsatlar yaratacak ve böylece halklarımızın refahının yükselmesine olanak sağlanacak. Biz sadece Hazar'daki bir yatak konusunda anlaşma imzalamıyoruz, ilişkilerimizin gelecek gelişimi için önemli bir adım atıyoruz."

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da anlaşma ile Hazar Denizi'nde Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Bunun için siyasi irade, teknik altyapı, kadro ve petrol alanındaki tecrübe dahil gerekli her şeye sahip olduklarını vurgulayan Berdimuhammedov, başarılı iş birliğinin temelinde iki halk arasında yüzyıllara dayanan sağlam kardeşlik bağlarının bulunması olduğunu söyledi.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu öngörülüyor.

Son dakika haber: Aliyev, 'Dostluk' petrol yatağının Türkmenistan'la işletilmesini öngören anlaşmanın 'tarihi' olduğunu söyledi
Son dakika haber: Aliyev, 'Dostluk' petrol yatağının Türkmenistan'la işletilmesini öngören anlaşmanın 'tarihi' olduğunu söyledi
Son dakika haber: Aliyev, 'Dostluk' petrol yatağının Türkmenistan'la işletilmesini öngören anlaşmanın 'tarihi' olduğunu söyledi
Son dakika haber: Aliyev, 'Dostluk' petrol yatağının Türkmenistan'la işletilmesini öngören anlaşmanın 'tarihi' olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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