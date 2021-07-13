Son dakika haber! Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralı

Son dakika haber! Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde, sökümü yapılan yolcu gemisinde yaşanan patlama sonucu o sırada gemide çalışan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sökümü yapılan yolcu gemisinde yaşanan patlama sonucu o sırada gemide çalışan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Aliağa ilçesi Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde meydana geldi. Bir firmada sökümü yapılan yolcu gemisinde, iddialara göre gaz sıkışması sonucu bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucunda yaralanan ve yolcu gemisinde çalışan işçi O.T., gemi sökümleri çalışanları tarafından yaralı şekilde çıkarılarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yolcu gemisinin alt kısmında çalışan ve ve patlama sonrası kaybolan işçi Yılmaz Demir için ise bir kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD, UMKE, İzmir Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda Yılmaz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz Demir'in cansız bedeli gemiden çıkartılarak Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu ağır olan O.T.'nin ise Aliağa Devlet Hastanesinden Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Firmadan olaya ilişkin açıklama

Öte yandan, gemi sökümü yapan firmadan, söz konusu yaşanan olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 16.00 sularında, firmamız bünyesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Sökülmek üzere tesisimiz de bulunan gemide henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen patlama neticesinde 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken; bizleri derinden yaralayan bu elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçi kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır." - İZMİR

Son dakika haber! Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralı
Son dakika haber! Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı
1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:50:43. #1.14#

title