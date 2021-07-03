Son dakika haber: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Süleyman Özkan (36) kontrolündeki 43 RH 829 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Nazire Oguz (72) ve kocası Mehmet Oguz (71) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazire Oguz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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