Son dakika haberleri... Amcasını öldüren kişi tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da çıkan silahlı kavgada amcasını öldüren kişi tutuklandı.
Aksaray'da çıkan silahlı kavgada amcasını öldüren kişi tutuklandı.
Hacı Hasanlı Mahallesi 709. Sokak'ta dün yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan Mehmet B. (30), Ağaçören ilçesine bağlı Sarıağıl köyünde saklandığı yerde yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan B'nin (59) hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hacı Hasanlı Mahallesi 709. Sokak'ta lokanta işleten Hasan B. ile yeğeni Mehmet B. arasında dün kavga çıkmış, silahla yaralanan Hasan B, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut