Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberine göre AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

02.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:06

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

Çakan ailesinin Etimesgut ilçesindeki evine gelen Çelebi, başsağlığı dileklerini iletti.

Çelebi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yaşananların HDP tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu kardeşimiz Cenab-ı Allah'ın ezan ve kelamının okunduğu bir saatte sadece karşıdaki insanları uyardığı için böyle bir şiddete maruz kalmıştır. Buradaki temel husus ne Kürtçe ne de başka bir şeydir. HDP'nin dünden beri sosyal medyada Kürtçülük üzerinde yaptığı algıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum." dedi.

Siyasilerin görevinin toplumları birleştirmek olduğunu vurgulayan Çelebi, "Siyaset yapabilirisiniz ama menfi tohumları ekmenize bu devlet asla izin vermez." ifadesini kullandı.

Çelebi, Barış'ın Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğduğuna ama karnını doyurduğu yerin Ankara olduğuna işaret ederek, "Başkentte herkesin yaşamaya hakkı var. Kürt, Türk, Laz veya Çerkez herkesin yaşamaya hakkı var." diye konuştu.

Daha önce demografik yapı içinde izin verilmeyen Kürtçenin bugün her yerde özgür şekilde konuşulduğunun altını çizen Çelebi, HDP'yi algı oluşturmaya çalıştığı için şiddetle kınadığını, Barış'ın babasına da metanetli duruşu için teşekkür ettiğini kaydetti.

Ziyarette AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da bulundu.

"Oğlum askere gidecekti"

Bu arada, baba Nihat Çakan ise oğlunun vefat etmeden önce askerlik başvurusu yaptığını söyledi. Nihat Çakan, "Oğlum askere gitmek istiyordu. Hatta yanılmıyorsam geçtiğimiz cuma günü aile hekiminden askerlik için rapor almıştık. İnternet üzerinden başvuru yapmıştık. Hafta sonu olduğu için işlem onaylanmamış, pazartesi gününe kalmıştı. Daha sonra yaşananları hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu Haber
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Uğur Akbaş Seren Serengil Çağlar Çorumlu
Spor Mete Gazoz Ozan Kabak Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:09:04. #1.15#
title