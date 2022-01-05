Son dakika haber: AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'de kur riski meselesi sona ermiştir"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası "kur riski" meselesinin sona erdiğini söyledi.

Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son dönemde dövizde suni yükseliş yaşandığını, Türkiye'ye, ekonomiye ve Erdoğan'a karşı yeni bir savaş açıldığını belirtti.

Buna karşın dövizin Erdoğan'ın açıklamasıyla bir anda tepetaklak olduğunu belirten Karahocagil, "Milletin zaaflarını, korkusunu, zayıflıklarını, insanımızın kanını emen sömürü çarklarını kullandılar. Dışarıda ve içeride ortak yürütülen siyasi dayanışmayı, ittifakları kullandılar. İntikam ve öfkeden gözü dönmüşlerin, Türkiye'ye içeriden saldırılarını unutmayacağız." diye konuştu.

Karahocagil, toplumsal psikolojiyi çökertmeye, ticari matematikle zihinleri karıştırmaya, devlete güveni yok etmeye, gelecek korkusu oluşturmaya, infial uyandırmaya, dolar üzerinden siyaseti formatlamaya, yeni müdahale için ortam oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Türkiye batsın da bize fırsat çıksın" diyen "arsız" siyasetçileri unutmayacaklarını söyledi.

Parasını kur korumalı mevduat hesaplarına yatıranların kafalarını karıştırmak için oyunlar oynandığını dile getiren Karahocagil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni paradigma ile Türkiye'de kur riski meselesi sona ermiştir." dedi.

Erdoğan'ın kirli hesapları bozduğuna işaret eden Karahocagil, muhalefetin, Erdoğan'ın arkasındaki gücün, halkın duası olduğunu bir türlü anlayamadığını sözlerine ekledi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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