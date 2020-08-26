Son dakika haber! AK Parti heyeti sel bölgesinde incelemede bulundu
Son dakika haberleri... Sason ilçesinde AK Parti heyeti sel bölgesinde inceleme yaptı.
26.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:52
Sason ilçesinde AK Parti heyeti sel bölgesinde inceleme yaptı.
Sason AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım beraberindeki partililerle hafta sonucu sel baskının yaşandığı Örenağıl, Yuvalar ve Altıdere köylerini gezdi.
Yıldırım, görüştüğü köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Can kaybı olmamasının önemine işaret eden Yıldırım, devletin mağdurların tüm ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
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Kaynak: AA