Son dakika haber... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Hatay'da kadın işçilerle bir araya geldi Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun'da bir annenin, kadının, evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüleri hepimizi derinden sarstı. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Davaya da müdahil olacağız." dedi.

Selçuk, Belen ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk-İş tarafından Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kadın işçilerle bir araya geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, şehitlerin aileleri ve Türk milletine sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Milletimizin başı sağolsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki bütün terör örgütlerine karşı kararlı duruşumuz ve mücadelemiz her zaman devam edecek. Biz asla vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğiz ve tüm terör örgütlerine karşı her zaman bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milli güvenliğimizin tehdit edildiği her köşede, her yerde olmaya da devam edeceğiz. Kahraman ordumuz ile milletimiz her zaman kenetlenmiş bir şekilde, ülkemize kurulan tüm tuzakları da yerle yeksan etmeye devam edeceğiz inşallah."

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın daha önce burada oluşturulan hatıra ormanının, emekçi kadınlar için yapılacağını belirttiğini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat gelen acı haberle hepimiz derinden sarsıldık. Türk-İş yönetimi çok doğru ve yerinde bir kararla bu hatıra ormanının kazada şehit olan kahraman askerlerimize ve komutanımız Osman Erbaş'ın adına ithaf etmeye karar verdi. Ben bu alınan karar için de bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu orman ve burada yetişecek ağaçlar bize vatanımızın önemini anlatacak, her daim bize nefes olacaklar ve kahramanlarımızın emekleriyle ilmek ilmek dokunan bu vatanımızın önemini bir kez daha bizlere hatırlatacaklar."

Selçuk, yarın 8 Mart Kadınlar Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, başta şehitlerin ve gazilerin anneleri, eşleri ve kızları olmak üzere tüm kahraman kadınların gününü tebrik etti.

"Hem annemizin hem de evladımızın yanlarında olmaya da devam edeceğiz"

Samsun'un Canik ilçesinde, eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde bir zanlının darbettiği görüntülere ilişkin konuşan Selçuk, "Diliyorum ki bu özel gün hiçbir zaman bir daha şiddetin yaşanmadığı, kadına yönelik ayrımcılığın yaşanmadığı günlerin miladı olur. Samsun'da bir annenin, kadının, evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüleri hepimizi derinden sarstı. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın bütün gereken sosyal hizmet çalışmalarında da psikososyal destek çalışmalarında da yanlarında olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, kadının aile müessesinin en önemli unsuru, aynı zamanda sevginin, saygının, dayanışmanın da en temel öznesi olduğunu anlatarak, "Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülkemiz kalkınırken de bu hareketin, özellikle AK Parti hareketinin en önemli unsuru da kadınlar oldu ve dolayısıyla bu mücadelede kadınlarımız en önde, en aktif şekilde devam ettiler. Bugün gördüğümüz Türkiye'mizde artık kadınlarımızın eğitimden sağlığa, kültürden sanata, bürokrasiden siyasete her alanda daha fazla yer aldığını görmekteyiz ve bu da bize büyük bir mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Güçlü kadının güçlü aile, güçlü ailenin de güçlü Türkiye demek olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları aktardı:

"Biz de bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için uğraşıyoruz ve geldiğimiz noktada, baktığımız zaman son 18 yılda şu anda kamudaki çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadın, yine milletvekillerimizin yüzde 17'sini aşkını kadın, öğretmenlerimizin yarıdan fazlası, mimarlarımızın yarıdan fazlası artık kadın ve inşallah bu oranları işçilerimizde, çalışanlarımızda da görüyoruz." dedi.

"Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız"

Sendikalar arasında da kadın üye sayılarının arttığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Ben her daim bütün konfederasyonlarımıza ve sendikalarımıza yaptığımız çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum. Tabii ki kadın üye sayısı sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızda çok önemli fakat daha da önemlisi sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın yönetimlerinde kadınlara daha fazla yer vermeleri. İnşallah önümüzdeki dönemde ben inanıyorum ki sendikalarımız ve konfederasyonlarımız yönetimlerinde de daha fazla kadınlar yer alacaklar. Kadına şiddet konusunda her daim 'amasız, fakatsız, sıfır tolerans' ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız. Bu noktada Bakanlığımız olarak 81 ildeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle, kadın konukevlerimizle, ilçelerimizdeki sosyal hizmet birimlerimizle sizlerin, kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca 'Alo 183' hattımız, mobil uygulamamız olan İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği KADES uygulamamızla bütün kadınlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için uğrayacağız."

Konuşmaların ardından, Bakan Selçuk, kadın işçiler ve katılımcılar, Belen'in Fatih Mahallesi'nde Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Türk-İş Kadın İşçiler hatıra ormanları için fidan dikti.

Etkinliğe, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve kadın işçiler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa