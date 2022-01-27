Son dakika haber... Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

AĞRI (İHA) - Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

AĞRI - Ağrı'da araçlarda yapılan aramada 25 kilo 360 gram gelen renk ve görünüm itibariyle eroin, keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin ile 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin 16.01.2022 tarihinde uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada; 2 adet içerisinde sert keçe bulunan yelekte daralı ağırlığı 4 kilo 458 gram gelen emdirilmiş likit eroin maddesi, 1 adet bez valizin sırt kısmında daralı ağırlığı 4 kilo 514 gram gelen afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu soruşturmayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin 24.01.2022 günü ortak yaptığı çalışma sonucu tespit edilen bir araçta yapılan aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış şekilde; 49 paket halinde 25 kilo 360 gram gelen renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.