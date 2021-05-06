Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
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Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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