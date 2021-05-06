Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Bir son dakika haberine göre Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.