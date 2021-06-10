Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
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Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da kiraz ağacından düşen çiftçi ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti.

Samsun'da kiraz ağacından düşen çiftçi ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Biçme Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Mustafa Tuğrul evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıkarak kiraz toplarken bastığı dalın kırılması sonucu ağaçtan düştü. Yaralanan Mustafa Tuğrul Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuğrul'un Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Salıpazarı ilçesine giderek Mustafa Tuğrul'u alıp Samsun'daki ambulans helikopter pistine getirdi. Helikopterden kara ambulansına nakledilen Mustafa Tuğrul, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı.

Kiraz toplarken bastığı dalın kırılması sonucu düştüğünü söyleyen Mustafa Tuğrul, "Beni helikopterle buraya getirdiği için devletimize çok çok teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
Son dakika haber! Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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