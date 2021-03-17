Son dakika haber... Ağabeyiyle oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağabeyiyle çay ocağı dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ece ve ağabeyi Ali Ece kendilerine ait çay ocağı dükkanında oturdukları sırada, Ali Ece'nin husumetlisi olduğu iddia edilen O.Y. (52) yanlarına geldi. Ağabeyiyle oturan Ramazan Ece'ye tabancayla ateş eden O.Y., daha sonra ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Ece, hayatını kaybetti.

Polis ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı