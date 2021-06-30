Irak'ın işgalinin baş mimarlarından eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld hayatını kaybetti

ABD'nin 2001'de Afganistan'ı, 2003 yılında ise Irak'ı işgalinin baş mimarlarından biri olan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin 2001'de Afganistan'ı, 2003 yılında ise Irak'ı işgalinin baş mimarlarından biri olan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'de eski Başkan George W. Bush döneminde savunma bakanlığı görevi yapan Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti. Rumsfeld, ABD'nin 2001 yılında Afganistan'ı ve 2003 yılında ise Irak'ı işgal etmesinin baş mimarlarından biri olarak biliniyor. Rumsfeld, Irak'ın işgali sonrası 2006 yılında istifa etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı