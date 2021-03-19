Son dakika haber... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı

19.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:18
Son dakika haber... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı

Son dakika haberler: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli bir adres ve çevresinde arama yapıldı.

Aramada, A.C. isimli şahsın işyerinden çıkan 2 şahıs yakalandı. Söz konusu kişilerden M.Ç'nin üzerinden 3 parça halinde 3 gram bonzai ele geçirildi. M.Ç'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 7 bin TL trafik cezası yazılırken ehliyetine 5 yıl süreyle el kondu. İşyerinden çıkan Y.K'nin üzerinden de 13 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İşyeri sahibi A.C. de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Yapılan başka bir operasyonda da hakkında Kastamonu'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen A.R.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:19:24. #1.15#
title