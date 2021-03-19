Son dakika haber... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli bir adres ve çevresinde arama yapıldı.

Aramada, A.C. isimli şahsın işyerinden çıkan 2 şahıs yakalandı. Söz konusu kişilerden M.Ç'nin üzerinden 3 parça halinde 3 gram bonzai ele geçirildi. M.Ç'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 7 bin TL trafik cezası yazılırken ehliyetine 5 yıl süreyle el kondu. İşyerinden çıkan Y.K'nin üzerinden de 13 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İşyeri sahibi A.C. de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Yapılan başka bir operasyonda da hakkında Kastamonu'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen A.R.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar