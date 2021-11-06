PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 tüp, 50 kilogram gübre ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 5 tüp, 50 kilogram gübre ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-42) Operasyonu düzenlendi.

Kent kırsalındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü 4 mutfak ve bir piknik tüpü, bir plastik bidon, 200 metre kablo, 50 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir...

 Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler

Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title