PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 5 tüp, 50 kilogram gübre ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-42) Operasyonu düzenlendi.

Kent kırsalındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü 4 mutfak ve bir piknik tüpü, bir plastik bidon, 200 metre kablo, 50 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.