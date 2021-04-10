Son dakika haber | ADANA KAVGA ETTİĞİ KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haber | ADANA KAVGA ETTİĞİ KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADANA'da yarış atı seyisliği yapan Fırat P., iddiaya göre kendisi ile aynı yerde seyislik yapan kuzeni Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.

ADANA'da yarış atı seyisliği yapan Fırat P., iddiaya göre kendisi ile aynı yerde seyislik yapan kuzeni Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 19.45 sularında merkez Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan ve kuzeni Fırat P., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Fırat P., Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Turan, kanlar içinde yere yığılırken, kuzeni Fırat P. ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Fırat P.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Son dakika haber | ADANA KAVGA ETTİĞİ KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber | ADANA KAVGA ETTİĞİ KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber | ADANA KAVGA ETTİĞİ KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber | ADANA KAVGA ETTİĞİ KUZENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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