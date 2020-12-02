Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

02.12.2020 03:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:52

Adana'da polis tarafından hırsızlık şüphelisi sanılarak kovalamaca sonucu yakalanan kişinin, yiyecek satın almak için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi.

Adana'da polis tarafından hırsızlık şüphelisi sanılarak kovalamaca sonucu yakalanan kişinin, yiyecek satın almak için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde, iki şüphelinin ellerinde plazma televizyon ve bazı malzemelerle koştuğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, hırsızlığın bir kuru yemişçide meydana geldiğini tespit etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

Yakalanınca hırsız olmadığı ortaya çıktı

Şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında araştırma yaptıkları sırada, bir şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Koşarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli V.D. ile ilgili araştırma yapan ekipler, bu kişinin pastaneden yiyecek satın almak için dışarı çıktığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan V.D'ye para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur İrem Derici Demet Akalın Ariana Grande
Spor Fuat Çapa Ozan Tufan Okan Buruk Şenol Güneş Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 03:52:16. #1.14#
title