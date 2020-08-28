Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
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Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan bir şahıs ise, ambulansla hastaneye getirildiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürüldü.

28.08.2020 00:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:44

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.

Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay'ın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan evine baskına gitti. Her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kayaokay'da ayağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Aşkın Acun

AYAĞINDAN YARALANAN ŞAHIS, AMBULANSIN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay'ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay'a ateş edip öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Salih Kayaokay
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Mehmet Gem
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
FİLOZOF: Sağlık bakanlığında Silah olmazsa orada ki herkes tehlike altında İçeri girerken Cİhaz yok arama tarama yok Gelen her hasta veya hasta yakını silahla bile içeri girse kimsenin haberi yok Bir polis oda odasından çıkmıyor Bu olaylar bitmez. . .
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