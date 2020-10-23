Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi
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Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi

23.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:05
Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi

Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek projeler hakkında Başkan Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek projeler hakkında Başkan Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, beraberinde Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Samsun Bölge Adliyesi Başsavcısı Fahri Gülay ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, "Adalet Bakan Yardımcımız Şaban Yılmaz ile beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Makamda gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Demir, konuklarına Saathane Meydanı'nı gezdirerek çevre düzenleme çalışmaları ve belediye tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgi verdi.

"Saathane kısa süre sonra bitecek"

Saathane Meydanı'ndaki çevre düzenlemelerine yönelik projenin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasıyla başladığını belirten Başkan Mustafa Demir, "Onay ile birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalara başladı. İlk önce alan tesviye edildi, daha sonra SASKİ alt yapı çalışmalarını tamamladı. Şuan aydınlatma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılıyor. Burada yere serilen taşlardan tarihi dokunun etrafını kapatacağımız korkuluklara varıncaya kadar her şey belediyemizin tesislerinde üretiliyor. Kısa bir süre sonra tüm çalışmalar bitirilmiş olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi
Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi
Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi
Son dakika haber... Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir'in projelerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kumcağız

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