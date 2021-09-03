ABD'de kasırganın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de kasırganın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

ABD'nin kuzeydoğusunda etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişi öldü.

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan İda Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.

45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

New Jersey eyaletindeki Bound Brook bölgesinde sokaklar sular altında kaldı. Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'de kasırganın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı. New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı. New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti. New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

ABD'de kasırganın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti
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