Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Slovenya Başbakanı Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi Son dakika haberi... OPIS VIDEA: Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Slovenya'nın Bled şehrinde Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

OPIS VIDEA: Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Slovenya'nın Bled şehrinde Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kaynak: AA